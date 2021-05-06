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Son dakika haberi | İran'ın Sistan-Beluçistan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Afganistan sınırında öldürüldü

Son dakika haberi | İran'ın Sistan-Beluçistan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Afganistan sınırında öldürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İran'da Sistan-Beluçistan eyaleti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Üsteğmen Mehdi Şehreki, Afganistan sınırında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

İran'da Sistan-Beluçistan eyaleti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Üsteğmen Mehdi Şehreki, Afganistan sınırında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri dün meydana gelen olayla ilgili bilgi verdi.

Tahiri, "Şehreki, keşif göreviyle gittiği Zehek ilçesinde (dün) uyuşturucu kaçakçılarının kurduğu pusu sonucu hayatını kaybetti." dedi.

Olayın ayrıntılarını anlatan Tahiri, uyuşturucu kaçakçılarının polis aracına otomatik silahlarla ateş açtığını ve Şehreki'nin başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tahiri, faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Sistan-Beluçistan eyaletinin kuzeyinde yer alan Zehek ilçesi Afganistan sınırında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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