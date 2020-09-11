Son dakika haberi! İran'ın Nesimşehr kentinde üç katlı binada patlama: 1 ölü, 10 yaralı
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Son dakika haberi! İran'ın Nesimşehr kentinde üç katlı binada patlama: 1 ölü, 10 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre İran'ın Tahran eyaletine bağlı Nesimşehr kentinde üç katlı bir binadaki batarya üretim ünitesinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Son dakika haberi! İran'ın Nesimşehr kentinde üç katlı binada patlama: 1 ölü, 10 yaralı
11.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:16

İran'ın Tahran eyaletine bağlı Nesimşehr kentinde üç katlı bir binadaki batarya üretim ünitesinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, başkent Tahran'ın güneybatısında yer alan Nesimşehr kentinde üç katlı bir binada nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

Olay sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki 30 bina ve 22 araç da büyük zarar gördü.

Nesimşehr İtfaiye Müdürü İrec Türkmani, patlamanın binadaki bir batarya üretim ünitesinde meydana geldiğini ancak nedeninin henüz belirlenmediğini belirtti.

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Kaynak: AA

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