Son dakika haberi: İran'ın kuzeybatısında güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 2 ölü
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Son dakika haberi: İran'ın kuzeybatısında güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 2 ölü

Son dakika haberi: İran'ın kuzeybatısında güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İran'ın Irak sınırında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr kentinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü belirtildi.

İran'ın Irak sınırında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr kentinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Devrim Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamayı Mehr Haber Ajansı yayımladı.

Açıklamada, "Gece saatlerinde, Piranşehr kentinde sınırdan geçmeye çalışan devrim karşıtı terörist grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Öldürülen kişilerin hangi örgüte üye oldukları veya kimlikleri hakkında ise bilgi verilmedi.

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti, zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK mensupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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