Son dakika haberi | İran'ın kuzeybatısında çatışma: 3 ölü Gelen son dakika haberine göre İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku kentinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü.

İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku kentinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü.

İran Devrim Muhafızlarına ait internet sitesi "sepahnews"in haberinde, "Sabah saatlerinde, Maku kırsal alanında sınırdan sızmaya çalışan devrim karşıtı terörist grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Haberde, öldürülen kişilerin hangi örgüte üye oldukları veya kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti, zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK mensupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA