Son dakika haberi | İran Hükümet Sözcüsü: "ABD ile tüm tutukluların takasına hazırız"
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Son dakika haberi | İran Hükümet Sözcüsü: "ABD ile tüm tutukluların takasına hazırız"

Gelen son dakika haberlerine göre İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Tahran yönetiminin ABD ile tüm tutukluların takasına hazır olduğunu söyledi.

Son dakika haberi | İran Hükümet Sözcüsü:
08.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:23

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Tahran yönetiminin ABD ile tüm tutukluların takasına hazır olduğunu söyledi.

Hükümet Sözcüsü Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile ABD arasındaki tutuklu takasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Washington yönetimi ile yaptıkları tutuklu takası sonucunda 3 İranlı bilim adamının serbest bırakıldığını hatırlatan Rebii, "Takas sürecinin ABD'de tutuklu bulunan tüm İranlılar serbest kalana kadar devam etmesini temenni ediyoruz. Daha önce de defalarca ilan ettiğimiz gibi İran, ABD ile tüm tutukluların takasına hazırdır. Bu konudaki herhangi bir pürüz ABD'ye aittir." ifadelerini kullandı.

ABD ile yeniden müzakerelere ilişkin ise öncelikle Washington yönetiminin terk ettiği nükleer anlaşmadaki müzakere masasına dönmesi gerektiğini dile getiren Rebii, "ABD'nin ciddi müzakerelere meyilli olduğu olduğuna dair işaret görmedik. Geçen süre içinde müzakerelerin ciddiyet, dürüstlük ve sonuç vereceğine dair inancımız kalmadı. Bunun düzeltilmesi için tahrip ettiklerini yeniden inşa etmeliler." görüşlerini paylaştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de dün yaptığı açıklamada ABD ile yeni tutuklu takasına hazır olduklarını söylemişti.

İki ülke arasında tutuklu takası

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 7 Aralık 2019'da yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir yılı aşkın bir süre ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mesud Süleymani'nin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Zarif, Süleymani'nin serbest bırakılmasıyla 2016'da casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın da kısa süre içinde ülkesine döneceğini ifade etmişti.

ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve ardından serbest bırakılan İranlı bilim insanı Sirus Asgari ise 3 Haziran Çarşamba günü ülkesine dönmüştü.

Ardından 683 gün İran'da cezaevinde kalan eski Deniz Kuvvetlerinde görevli ABD askeri Michael White da bir gün sonra serbest bırakılmıştı.

White'ın serbest bırakılmasıyla yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla 16 aydır ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin de salıverildiği açıklanmıştı.

Eski ABD New Mexico Eyalet Valisi Bill Richardson, tutuklu takası için İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif ile görüştükleri bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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