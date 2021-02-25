Son dakika haberi! İran, Ermenistan'da taraflara "itidal" ve "şiddetten uzak durmaları" çağrısı yaptı
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Son dakika haberi! İran, Ermenistan'da taraflara "itidal" ve "şiddetten uzak durmaları" çağrısı yaptı

25.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:22
Son dakika haberi! İran, Ermenistan'da taraflara

Edinilen son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada Hatibzade, Ermenistan'daki gelişmeleri "dikkatle" takip ettiklerini bildirdi.

Hatibzade, Ermenistan'daki tüm taraflara "itidal" ve "şiddetten uzak durmaları" çağrısında bulundu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, bugün, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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