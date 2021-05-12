Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı Zarif Suriye'ye gitti Açıklaması
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Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı Zarif Suriye'ye gitti Açıklaması

Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı Zarif Suriye'ye gitti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Suriye'ye giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail'in Filistinlilere saldırıları nedeniyle bölgede kritik günler yaşandığını söyledi.

Suriye'ye giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail'in Filistinlilere saldırıları nedeniyle bölgede kritik günler yaşandığını söyledi.

Zarif, resmi temasları kapsamında gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da İran devlet televizyonuna konuştu.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını değerlendiren Zarif, "Bölgede kritik günler yaşanıyor. Siyonist rejimin suç eylemleri Dünya Kudüs Günü'nden bu yana yoğunlaştı. Mescid-i Aksa ve işgal altındaki topraklarda benzeri görülmemiş olaylar yaşandı, Gazze'nin bombalanması bölgede çok ciddi ve vahim koşullar meydana getirdi." ifadelerini kullandı.

Suriye rejim lideri Beşşar Esed ve Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la bir araya geleceğini dile getiren Zarif, ülkedeki Filistin temsilcileriyle de görüşmeler yapacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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