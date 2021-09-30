Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İlham Aliyev'in açıklamalarını 'esef verici' olarak niteledi - Haberler
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Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İlham Aliyev'in açıklamalarını "esef verici" olarak niteledi

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İlham Aliyev'in açıklamalarını

Son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkesiyle ilgili açıklamalarını "şaşırtıcı ve esef verici" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkesiyle ilgili açıklamalarını "şaşırtıcı ve esef verici" olarak nitelendirdi.

Azerbaycan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, Abdullahiyan'a güven mektubunun bir kopyasını sundu. Abdullahiyan, görüşmede Aliyev'in İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Aliyev'in açıklamalarını "şaşırtıcı ve esef verici" olarak yorumlayan Abdullahiyan, "Ülkelerin kendi sınırları dahilinde yaptıkları askeri tatbikatlar milli egemenlik hakları çerçevesindedir." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, şunları söyledi:

"Siyonist rejimin sınırlarımızın yanındaki varlığına ve bu rejimin ulusal güvenliğimize karşı faaliyet yürütmesine tahammül etmeyeceğiz. Bununla ilgili gereken her türlü adımı atacağız."

Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında AA'ya verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.

Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Tahran'a yönelik açıklamalarını "şaşırtıcı" olarak nitelemişti.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İlham Aliyev'in açıklamalarını 'esef verici' olarak niteledi - Haberler
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