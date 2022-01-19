Son dakika: İran'da zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - Haberler
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Son dakika: İran'da zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre - İran'da zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi İran'ın Erdebil kentinde yoğun kar yağışı sırasında 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

- İran'da zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi

TAHRAN - İran'ın Erdebil kentinde yoğun kar yağışı sırasında 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İran'ın Erdebil kentinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erdebil Havaalanı yakınlarında buzlanma nedeniyle 30 araç birbirine girdi. Zincirleme kazaya dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü. Ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama ise yapılmadı.

Ülkede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yetkililer yollarda oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı uyarıyor.

Ülkede son olarak güneyde bulunan Huzistan eyaletinde 59 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralanmıştı.

Son dakika: İran'da zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi

Son dakika: İran'da zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi

Son dakika: İran'da zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - Son Dakika Haberleri

Zincirleme Trafik Kazası, Tragger, İran, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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