Son dakika haberi | İran'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | İran'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü

Son dakika haberi | İran'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İran'ın Yezd kentinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

İran'ın Yezd kentinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan'dan Fars eyaletine bağlı Abade kentine gitmekte olan yolcu otobüsü sabah saatlerinde fren sisteminde yaşanan arıza nedeniyle devrildi

Kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişimi
İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişimi
ABD'nin İran'a ait Press TV ve Al-Alam internet sitelerine el koyduğu iddia edildi
ABD'nin İran'a ait Press TV ve Al-Alam internet sitelerine el koyduğu iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Boris Johnson Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Tolga Yüce Şeyma Subaşı Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Emre Kocadağ Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | İran'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 12:26:41. #1.15#

title