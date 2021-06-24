Son dakika haberi | İran'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü
Son dakika gelişmesine göre İran'ın Yezd kentinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
İran'ın Yezd kentinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan'dan Fars eyaletine bağlı Abade kentine gitmekte olan yolcu otobüsü sabah saatlerinde fren sisteminde yaşanan arıza nedeniyle devrildi
Kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun