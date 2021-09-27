Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 289 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 289 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 289 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 289 artarak 119 bin 649'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 289 artarak 119 bin 649'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 14 bin 470 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2219'unun hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 547 bin 990'a yükseldiği ülkede, 289 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 119 bin 649'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 209 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 36 milyon 303 bin 822 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 15 milyon 646 bin 961 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 51 milyon 950 bin 783 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 29 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 224 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 165 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 30 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 289 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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