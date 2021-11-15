Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 105 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 105 artarak 128 bin 272'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 494 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1060'ının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 45 bin 212'ye yükseldiği ülkede, 105 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 128 bin 272'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 491 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 55 milyon 860 bin 65 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 42 milyon 619 bin 788 kişiye ikinci dozu, 562 bin 756 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 99 milyon 42 bin 609 doz aşı uygulandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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