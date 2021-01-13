Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 97 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 97 kişi hayatını kaybetti

13.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:20
Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 97 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 artarak 56 bin 457'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 artarak 56 bin 457'ye yükseldi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 317 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 56 bin 457'ye, vaka sayısının da 1 milyon 305 bin 339'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 469'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 94 bin 388'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 8 milyon 316 bin 375 olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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