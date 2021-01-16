Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 96 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 96 kişi hayatını kaybetti

16.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:56
Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 96 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96 artarak 56 bin 717'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96 artarak 56 bin 717'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 96 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 100 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 717'ye, vaka sayısının da 1 milyon 324 bin 395'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 393'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 113 bin 224'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 475 bin 495 olduğunu kaydetti.

Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise salgının en şiddetli seviyede kuzey eyaletlerinde etkili olduğunu belirtti.

Mazenderan eyaletine bağlı 10 ilçenin halen "kırmızı" olarak adlandırılan yüksek riskli bölge kategorisinde yer aldığını aktaran Reisi, ayrıca, ülke genelinde 23 ilçenin turuncu (orta risk), 163 ilçenin sarı (düşük risk) ve 252 ilçenin ise mavi (en düşük risk) kategoride olduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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