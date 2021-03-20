Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 75 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 75 kişi hayatını kaybetti

20.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:47
Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 75 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75 artarak 61 bin 724'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75 artarak 61 bin 724'e yükseldi.

İran resmi haber ajansına göre Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 540 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 849'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 61 bin 724'e, vaka sayısının da 1 milyon 793 bin 805'e çıktığını belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 849'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 536 bin 606'ya ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 99 bin 761 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 9 şehrin "kırmızı", 31 şehrin "turuncu", 295 şehrin "sarı" ve 113 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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