Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 67 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 67 kişi hayatını kaybetti

08.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:52
Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 67 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 67 artarak 58 bin 536'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 67 artarak 58 bin 536'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 321 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 707'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece toplam can kaybının 58 bin 536'ya, vaka sayısının da 1 milyon 473 bin 756'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 778'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 260 bin 45 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 9 milyon 722 bin 949'a ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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