Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 286 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 286 kişi hayatını kaybetti

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 286 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 286 artarak 118 bin 191'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 286 artarak 118 bin 191'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 bin 433 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2 bin 164'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 477 bin 229'a yükseldiği ülkede, 286 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 118 bin 191 oldu. Buna göre, ülkede son haftalarda 600'ü aşan günlük can kaybı 53 gün sonra ilk kez 300'ün altına indi.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 632 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 32 milyon 250 bin 543 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 14 milyon 648 bin 891 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 46 milyon 899 bin 434 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 57 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 238 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu", 136 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 17 şehir "risksiz" olarak belirlenen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri
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