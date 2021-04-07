Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 193 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 193 artarak 63 bin 699'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 193 artarak 63 bin 699'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 20 bin 954 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 319'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 984 bin 348'e çıktığını aktaran Lari, 193 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 63 bin 699 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 177'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 675 bin 891'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 331 bin 229 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehrin "kırmızı", 129 şehrin "turuncu", 51 şehrin "sarı" ve 11 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun