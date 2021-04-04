Son dakika haberi | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 161 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 161 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 161 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 161 artarak 63 bin 160'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 161 artarak 63 bin 160'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 11 bin 680 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1572'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 932 bin 74'e çıktığını kaydeden Lari, 161 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 63 bin 160 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 57'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 650 bin 569'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 111 bin 118 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 47 şehrin "kırmızı", 126 şehrin "turuncu", 247 şehrin "sarı" ve 28 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Burak Deniz Hülya Avşar Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 161 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 13:38:54. #1.16#
title