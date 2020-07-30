Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte koronavirüsten 226 ölüm Son dakika haberleri... İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 226 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 226 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 16 bin 569'a yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 226 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 16 bin 569'a çıktı. Ülkede 2 bin 621 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 301 bin 530'a ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA