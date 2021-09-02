Son dakika haberi | İran'da son 24 saatte 595 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | İran'da son 24 saatte 595 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberi | İran'da son 24 saatte 595 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 595 artarak 108 bin 988'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 595 artarak 108 bin 988'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30 bin 279 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 4 bin 544'ü hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 5 milyon 55 bin 512'ye yükseldiği ülkede, 595 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 108 bin 988 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 831 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 19 milyon 149 bin 847 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 9 milyon 293 bin 143 kişiye de ikinci dozu yapılırken, toplamda 28 milyon 442 bin 990 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 306 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 110 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 32 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Öte yandan ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletindeki Kovid-19 salgını, endişe verici boyutlara ulaştı. Huzistan Valisi Kasım Süleymani Deşteki, yaptığı açıklamada, eyaletteki yüksek vaka ve can kayıplarını "çok tehlikeli" olarak niteledi.

Salgının zirve noktasında olduklarını belirten Deşteki, "Şu an hastalığın zirvesinde olmamız nedeniyle herkesin yardımına ihtiyacımız var." diyerek, eyalet sakinlerinden sağlık tedbirlerine uymalarını istedi.

Tahran'daki Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkan Yardımcısı Nadir Tevekkuli ise başkentte virüsün hızlı bulaşma riski nedeniyle halka açık yerlerde vatandaşlara çift maske ya da filtreli maske kullanma çağrısında bulundu.

Başkentte aşılama sürecinin hızlandırıldığını aktaran Tevekkuli, "Yerli aşılar henüz genel ihtiyacı karşılamıyor bu yüzden yabancı üretim aşılar ithal ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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