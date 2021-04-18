Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 405 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 405 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 405 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 405 artarak 66 bin 732'ye yükseldi.

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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 405 artarak 66 bin 732'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verilerini de paylaştı.

Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 21 bin 644 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 3 bin 92'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 237 bin 89'a çıktığını aktaran Lari, 405 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 66 bin 732 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 766'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 785 bin 358'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 14 milyon 386 bin 423 olduğunu bildirdi.

İran'da toplam 516 bin 860 doz aşı yapıldı

Sözcü Lari, şu ana kadar 389 bin 266 kişiye aşının ilk dozunun, 127 bin 594 kişiye ise ikinci dozun yapıldığını aktardı.

Lari, böylece Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısının 516 bin 860'a ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehrin "kırmızı", 129 şehrin "turuncu", 51 şehrin "sarı" ve 11 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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