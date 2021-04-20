Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 395 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 395 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 395 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 395 artarak 67 bin 525'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 395 artarak 67 bin 525'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte 25 bin 492 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 365'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 286 bin 927'ye çıktığı bilgisi verilirken, 395 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 67 bin 525 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 911'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 810 bin 531'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 14 milyon 613 bin 10 olduğu kaydedildi.

İran'da toplam 621 bin 822 doz aşı yapıldı

Ülkede şu ana kadar 480 bin 646 kişiye aşının ilk dozunun, 141 bin 176 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 621 bin 822 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehir "kırmızı", 129 şehir "turuncu", 51 şehir "sarı" ve 11 şehir de "mavi" olarak belirlenirken, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışlara izin verilmiyor.

İran hükümetinin 10 Nisan'dan itibaren aldığı 10 günlük kısıtlama kararı da 24 Nisan'a kadar uzatıldı. Öte yandan İran Meclisi oturumlarının da Kovid-19 nedeniyle 2 hafta ertelendiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Diplomatik kriz yaşayan İran ile Suudi Arabistan'ın gizli görüşmelere başladığı iddiası
Diplomatik kriz yaşayan İran ile Suudi Arabistan'ın gizli görüşmelere başladığı iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Antony Blinken Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 395 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:43:47. #1.16#

title