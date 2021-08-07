Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte 387 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte 387 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte 387 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 387 artarak 93 bin 473'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 387 artarak 93 bin 473'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 26 bin 439 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 705'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 119 bin 110'a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 387 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 93 bin 473 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 6 bin 375'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 515 bin 263'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 399 bin 374 oldu.

İran'da toplam 15 milyon 133 bin 810 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 12 milyon 125 bin 829 kişiye aşının ilk dozunun, 3 milyon 7 bin 981 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede bugüne dek 15 milyon 133 bin 810 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 336 şehrin kırmızı, 84 şehrin turuncu, 28 şehrin de sarı kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araç giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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