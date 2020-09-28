Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 3 bin 512 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 3 bin 512 yeni koronavirüs vakası

28.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:15
Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 3 bin 512 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 190 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 190 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 25 bin 779'a yükseldi.

Ülkede 190 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 25 bin 779'a çıktı. Ülkede 3 bin 512 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 449 bin 960'a ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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