Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 247 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 247 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

13.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:52
Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 247 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberler... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 247 artarak 52 bin 196 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 247 artarak 52 bin 196 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 247 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 451 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 196'ya, vaka sayısının da 1 milyon 108 bin 269'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 723'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 812 bin 270 olduğunu ifade etti.

Salgının başından bu yana 6 milyon 704 binden fazla test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 12 ilçenin kırmızı, 288 ilçenin turuncu ve 148 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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