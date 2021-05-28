Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 184 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika habere göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 184 artarak 79 bin 568'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 184 artarak 79 bin 568'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 253 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1532'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 886 bin 111'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 184 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 79 bin 568 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 383'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 410 bin 252'ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 550 bin 558 oldu.

İran'da toplam 3 milyon 637 bin 373 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 3 milyon 138 bin 333 kişiye aşının ilk dozunun, 499 bin 40 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 3 milyon 637 bin 373 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan risk durumuna göre ülke genelinde 13 şehrin "kırmızı", 214'ünün "turuncu", 221'inin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun