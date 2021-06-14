Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte 119 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 119 artarak 82 bin 217'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 119 artarak 82 bin 217'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 715 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1246'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 39 bin 432'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 119 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 217 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 416'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 666 bin 601'ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 21 milyon 691 bin 536 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 205 bin 652 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 354 bin 445 kişiye aşının ilk dozunun, 851 bin 207 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 205 bin 652 doz aşı uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun