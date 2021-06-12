Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 115 artarak 81 bin 911'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 115 artarak 81 bin 911'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 bin 444 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 905'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 20 bin 522'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 115 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 911 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 483'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 640 bin 281'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 21 milyon 435 bin 900 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 107 bin 836 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 305 bin 242 kişiye aşının ilk dozunun, 802 bin 594 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 107 bin 836 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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