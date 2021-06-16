Son dakika haberi: İran'da reformist cumhurbaşkanı adayı Mehralizade seçimden çekildi
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Son dakika haberi: İran'da reformist cumhurbaşkanı adayı Mehralizade seçimden çekildi

Son dakika haberi: İran'da reformist cumhurbaşkanı adayı Mehralizade seçimden çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre İran'da reformist siyasetçi Muhsin Mehralizade, 18 Haziran Cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildi.

İran'da reformist siyasetçi Muhsin Mehralizade, 18 Haziran Cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildi.

İran, cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala sürpriz bir gelişme yaşandı. İranlı reformist siyasetçi Muhsin Mehralizade, İran İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta Cuma günü yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıkladı. Mehralizade'nin çekilmesiyle tek reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hemmeti oldu.

İran Meclisinde 210 milletvekili bildiri yayımlayarak seçimlere katılan 4 muhafazakar cumhurbaşkanı adayının Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi lehine seçimlerden çekilmelerini istedi. Bildiride, oy potansiyelinin İbrahim Reisi'de olduğu ve Reisi lehine diğer muhafazakar adayların seçimden çekilmesinin faydalı olacağı belirtildi.

İranlılar, 18 Haziran Cuma günü 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, eski Milletvekili Ali Rıza Zakani ve eski Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hemmeti yarışacak. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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