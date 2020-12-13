Son dakika haberi! İran'da petrol boru hattında yangın
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Son dakika haberi! İran'da petrol boru hattında yangın

13.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:26
Son dakika haberi! İran'da petrol boru hattında yangın

Son dakika haberleri... İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde petrol boru hattındaki çatlak yangına yol açtı.

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde petrol boru hattındaki çatlak yangına yol açtı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Meyankuh bölgesindeki petrol boru hattında meydana gelen sızıntının kırsal alanda yayılması kısa sürede yangına sebep oldu.

Olayda can kaybının olmadığı ve yangının yayılmasının önlendiği belirtilirken, söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Petrol borusundaki çatlağın büyük olduğu ve onarım işlemlerinin birkaç sürebileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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