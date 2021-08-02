Son dakika haberi! İran'da meydana gelen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! İran'da meydana gelen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! İran'da meydana gelen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İran'ın Kazvin eyaletine bağlı Avec ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.

İran'ın Kazvin eyaletine bağlı Avec ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.

Avec Kaymakamı Nusretullah Ali Rızayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada bugün akşama doğru ilçede sel felaketinin yaşandığını söyledi.

Rızayi, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de kaybolduğunu aktardı.

Öte yandan bazı köylerde elektriğin kesildiğini kaydeden Rızayi, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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