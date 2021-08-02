Son dakika haberi! İran'da meydana gelen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberler... İran'ın Kazvin eyaletine bağlı Avec ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.
İran'ın Kazvin eyaletine bağlı Avec ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.
Avec Kaymakamı Nusretullah Ali Rızayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada bugün akşama doğru ilçede sel felaketinin yaşandığını söyledi.
Rızayi, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de kaybolduğunu aktardı.
Öte yandan bazı köylerde elektriğin kesildiğini kaydeden Rızayi, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun