Son dakika haberi! İran'da meydana gelen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... İran'ın Kazvin eyaletine bağlı Avec ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.

İran'ın Kazvin eyaletine bağlı Avec ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.

Avec Kaymakamı Nusretullah Ali Rızayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada bugün akşama doğru ilçede sel felaketinin yaşandığını söyledi.

Rızayi, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de kaybolduğunu aktardı.

Öte yandan bazı köylerde elektriğin kesildiğini kaydeden Rızayi, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun