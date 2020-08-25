Son dakika haberi... İran'da Kovid-19 gölgesinde Muharrem ayı etkinlikleri Son dakika gündem haberi... Irak'ın Kerbela kentinde şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Tahran'daki İmamzade Saleh türbesinin alanında düzenlenen matem töreniyle anıldı.

Irak'ın Kerbela kentinde şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Tahran'daki İmamzade Saleh türbesinin alanında düzenlenen matem töreniyle anıldı. Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında törene katılan Iranlılar, maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.

Kaynak: AA