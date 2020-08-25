Son dakika haberi... İran'da Kovid-19 gölgesinde Muharrem ayı etkinlikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... İran'da Kovid-19 gölgesinde Muharrem ayı etkinlikleri

Son dakika gündem haberi... Irak'ın Kerbela kentinde şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Tahran'daki İmamzade Saleh türbesinin alanında düzenlenen matem töreniyle anıldı.

25.08.2020 00:41 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:46

Irak'ın Kerbela kentinde şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Tahran'daki İmamzade Saleh türbesinin alanında düzenlenen matem töreniyle anıldı. Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında törene katılan Iranlılar, maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... İran'da Kovid-19 gölgesinde Muharrem ayı etkinlikleri

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı Magazin
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Ekonomi
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Ekonomi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü Magazin
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu? Dünya
Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Giresun'daki sel felaketiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı
Giresun'daki sel felaketiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti
Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük
Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Hacı Bektaş Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Engin Altan Düzyatan
Spor Metin Oktay Ronald Koeman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Adana Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İran'da Kovid-19 gölgesinde Muharrem ayı etkinlikleri - Tahran
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 00:47:42. #1.14#
title