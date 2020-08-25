Son dakika haberi... İran'da Kovid-19 gölgesinde Muharrem ayı etkinlikleri
Son dakika gündem haberi... Irak'ın Kerbela kentinde şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Tahran'daki İmamzade Saleh türbesinin alanında düzenlenen matem töreniyle anıldı.
25.08.2020 00:41 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:46
Irak'ın Kerbela kentinde şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Tahran'daki İmamzade Saleh türbesinin alanında düzenlenen matem töreniyle anıldı. Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında törene katılan Iranlılar, maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.
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Kaynak: AA