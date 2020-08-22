Son dakika haberi! İran'da Kovid-19 gölgesinde Muharrem ayı etkinlikleri düzenlendi
Gelen son dakika haberine göre İran'da, düzenlenen törenlerde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 yakını anıldı.
22.08.2020 00:38 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:48
İran'da, düzenlenen törenlerde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 yakını anıldı. İranlılar, bu yıl yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle muharrem ayının ikinci gecesi başkent Tahran'daki Eram Parkı'nın otopark alanında toplanarak Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti..
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Kaynak: AA