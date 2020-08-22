Son dakika haberi! İran'da Kovid-19 gölgesinde Muharrem ayı etkinlikleri düzenlendi Gelen son dakika haberine göre İran'da, düzenlenen törenlerde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 yakını anıldı.

İran'da, düzenlenen törenlerde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 yakını anıldı. İranlılar, bu yıl yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle muharrem ayının ikinci gecesi başkent Tahran'daki Eram Parkı'nın otopark alanında toplanarak Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti..

Kaynak: AA