Son dakika haberi! İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 335 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 335 kişi hayatını kaybetti

23.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:24
Son dakika haberi! İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 335 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 335 artarken, 6 bin 134 kişide daha virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 335 artarken, 6 bin 134 kişide daha virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19'dan son 24 saatte 335 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 134 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 31 bin 985'e, vaka sayısının da 556 bin 891'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 933'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 446 bin 685'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, bugüne kadar ülke genelinde 4 milyon 685 bin 727 kişiye test yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Tahran'ın yanı sıra Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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