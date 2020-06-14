Son dakika haberi... İran'da korona virüs ölümleri 3 haneli sayıya yükseldi
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Son dakika haberi... İran'da korona virüs ölümleri 3 haneli sayıya yükseldi

Son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 107 yeni ölümün kayıtlara geçmesiyle, ülkede salgında ölenlerin sayısı yeniden 3 haneli sayıya yükseldi.

Son dakika haberi... İran'da korona virüs ölümleri 3 haneli sayıya yükseldi
14.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:51

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 107 yeni ölümün kayıtlara geçmesiyle, ülkede salgında ölenlerin sayısı yeniden 3 haneli sayıya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 472 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 107 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 187 bin 427'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 837'ye ulaştığını açıklayan Lari, toplam 148 bin 674 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktardı.

İran'da Covid-19 salgınında 14 Nisan'da hayatını kaybedenlerin sayısı çift haneli sayıya düşmüştü. Ülkede dün Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 71 olarak açıklanırken, bugün ölü sayısı yeniden 3 haneli sayıya yükseldi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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