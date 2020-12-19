Son dakika haberi! İran'da korona günlerinde online konser düzenleniyor
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Son dakika haberi! İran'da korona günlerinde online konser düzenleniyor

19.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:34
Son dakika haberi! İran'da korona günlerinde online konser düzenleniyor

Son dakika haberi... İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan halk için online konserler düzenleniyor.

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan halk için online konserler düzenleniyor.

Tahran Büyükşehir Belediyesi, İranlıların her sene 21 Aralık'ta kutladığı Yılın En Uzun Gecesi (Şeb-i Yelda) için başkentin sembolü haline gelen Miladi Kulesi konser salonunda online konser düzenliyor.

İranlı klasik müzik sanatçısı Muhammed Mutamedi, bu akşam sahne alarak klasik parçalar seslendirdi. Konser sosyal medya platformlarından canlı yayınlandı.

Konserler Kovid-19 tedbirlerinin artırıldığı 4 gün boyunca devam edecek.

İran hükümeti, Şeb-i Yelda'da kapsamında halkın kalabalık gruplar halinde toplanmasını önlemek için bugün ve yarın akşam trafiğe çıkış yasağını 21.00'den 20.00'ye çekti.

İran takvimine göre, sonbaharın sona erdiği ve kışın başladığı "Azer" ayını "Dey" ayına bağlayan 21 Aralık gecesi, ülkede Şeb-i Yelda adıyla kutlanıyor. Şeb-i Yelda adetleri ülkede, aile üyelerinin bir araya geldiği, sıcak ilişkilerin kurulduğu ve samimiyet ortamının geliştiği bir gelenek olarak devam ettiriliyor.

Şeb-i Yelda başta İran olmak üzere, Afganistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de kutlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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