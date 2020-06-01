Son dakika haberi... İran'da Kasım ayındaki gösterilerin bilançosu açıklandı Son dakika habere göre İran Meclisinin 10'uncu dönem Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Muçteba Zulnur, Kasım ayında yapılan benzin zammı protestolarında 230 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran Meclisinin 10'uncu dönem Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Muçteba Zulnur, Kasım ayında yapılan benzin zammı protestolarında 230 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran Meclisinin 10'uncu dönem Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Muçteba Zulnur, düzenlediği basın açıklamasında benzin zammı nedeniyle 2019 Kasım ayında ülke genelinde yaşanan gösterilerde 230 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran'da devrime destek veren halkın itiraz etme haklarının da olduğunu belirten Zulnur, "Düşman ülke içerisindeki sorunları radikal grupları da kullanarak kaosa dönüştürmeyi hedefliyorlar. Tepkili olan halkı tahrik ederek onların itirazlarını kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyorlar" dedi.

Benzin zammı ile ülke genelinde başlayan itirazların normal olduğunu belirten Zulnur, "Devrime destek için meydanlara çıkan halkın aynı zamanda itirazını dile getirmesi doğaldır" ifadesini kullandı.

Müçteba Zulnur, ülke genelinde yaşanan gösterilerde 230 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Ölenlerin yüzde 20'sini olayları bastırmak için emniyet güçlerine yardım edenler oluştururken, yüzde 7'si ise doğrudan emniyet güçleri ile girdikleri çatışmada hayatını kaybetti. Emniyet güçlerinden ise 6 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İran'da 16 Kasım tarihinde devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene yükseltilmesi tepkilere yol açmış ve ülke genelinde gösteriler başlamıştı. Gösterilerde can kayıpları yaşanırken İranlı yetkililer resmi ölü sayısının devlet tarafından açıklanacağını duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA