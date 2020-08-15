Son dakika haberi! İran'da İsrail ile normalleşme kararı alan BAE protesto edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! İran'da İsrail ile normalleşme kararı alan BAE protesto edildi

Son dakika habere göre İran'ın başkenti Tahran'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik yapılan anlaşma protesto edildi.

Son dakika haberi! İran'da İsrail ile normalleşme kararı alan BAE protesto edildi
15.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:02

İran'ın başkenti Tahran'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik yapılan anlaşma protesto edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail geçtiğimiz günlerde ABD'nin arabuluculuğu ile ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmış, başta Filistin olmak üzere birçok Müslüman ülke anlaşmayı kınamıştı. İran'ın başkenti Tahran'da BAE Büyükelçiliği önünde toplanan İranlılar, İsrail-BAE arasında yapılan anlaşmayı protesto etti. BAE'yi aldığı karar nedeniyle Filistin halkına ihanetle suçlayan göstericiler, "Kahrolsun ABD ve İsrail" sloganı attılar. Göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Tüm dünya Filistin'i unutsa da biz unutmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteri sonrası yayımlanan bildiride, Arap dünyasındaki bazı ülkelerin Filistin'e ihanet etmekte oldukları belirtilerek, "Bu ülkeler onlarca masum Filistinli çocuğun dökülen kanlarına ihanet ederek, siyonist İsrail rejimi ile işbirliklerini açıkça sergilemekteler. BAE, İsrail ile normalleşme kararı alarak, İslam'ın gurur ve şerefini ayaklar altına almıştır" denildi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı 3. Sayfa
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi Güncel
Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor Güncel
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı 3. Sayfa
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti Güncel
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı
Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı
Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Yavru köpeği kurtaran manken Alexandra Ceylan ayağını kırdı
Yavru köpeği kurtaran manken Alexandra Ceylan ayağını kırdı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu
Magazin Aamir Khan Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Tamer Karadağlı
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Caner Erkin Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Düğün Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İran'da İsrail ile normalleşme kararı alan BAE protesto edildi - Tahran
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 21:26:44. #1.15#
title