Son dakika haberi | İran'da fabrikada korkutan yangın

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran'ın başkenti Tahran'ın batısında bulunan Kerec şehrindeki bir fabrikada yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında bulunan Kerec şehrindeki bir fabrikada yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'ın 20 kilometre batısında bulunan Kerec şehrindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile fabrika alevlere teslim olurken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki yaptığı açıklamada, yangının büyük çaplı olduğunu ifade ederek, "Yangın yerel saatle 18.56'da meydana geldi. Fabrikanın etrafında bulunan ve yangını gören vatandaşların ihbarları üzerine itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti" dedi.

Maleki, "Yangının çıktığı fabrikada yapı ürünleri bulunuyordu. Aynı zamanda her türlü eşyanın ve ev aletlerinin depolandığı büyük bir fabrikaydı. Her biri yaklaşık 600 ve 700 metrekare büyüklüğünde çok sayıda depo yandı" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına devam ettiğini belirten Maleki, "Henüz yaralı veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bir bilgi yok" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı