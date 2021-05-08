Son dakika haberi! İran'da deterjan fabrikasında patlama: 2 yaralı
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Son dakika haberi! İran'da deterjan fabrikasında patlama: 2 yaralı

Son dakika haberi! İran'da deterjan fabrikasında patlama: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İran'ın Kazvin eyaletinde henüz belirlenemeyen nedenle bir deterjan fabrikasında patlama meydana geldiği, çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın Kazvin eyaletinde henüz belirlenemeyen nedenle bir deterjan fabrikasında patlama meydana geldiği, çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre, Kazvin Kriz Yönetimi Genel Müdürü Kudretullah Mehdihani, Buyin Zehra ilçesinde meydana gelen patlamanın geniş ölçekli bir yangına neden olduğunu ve fabrikanın bir bölümünün tamamen yandığını aktardı.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Mehdihani, çevre ilçelerden gelen 12 itfaiye aracının yangına müdahale ettiğini kaydetti.

Mehdihani, olayda can kaybı olmadığını ancak müdahale sırasında 2 itfaiye görevlisinin yaralandığını ifade etti.

Genel Müdür Mehdihani, patlamanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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