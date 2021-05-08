Son dakika haberi! İran'da deterjan fabrikasında patlama: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre İran'ın Kazvin eyaletinde henüz belirlenemeyen nedenle bir deterjan fabrikasında patlama meydana geldiği, çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.