Son dakika haberi | İran'da 1706 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 34 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi | İran'da 1706 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 34 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi | İran'da 1706 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 34 kişi hayatını kaybetti
AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 34 artarak 131 bin 736'ya yükseldi.

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 34 artarak 131 bin 736'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1706 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 358'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 200 bin 296'ya çıktığı ülkede, 34 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 736 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 471 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 120 milyon 971 bin 244 doz aşı uygulandı.

Öte yandan ülkede Kovid-19'un Omicron varyantı şu ana kadar 244 kişide görüldü. Sağlık Bakanlığı, ilerleyen haftalarda Omicron varyantının ülkede yaygınlaşmasının muhtemel olduğunu açıkladı.

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AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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