Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaptırımların kalkması için bir dakikayı dahi kaçırmayacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaptırımların kalkması için bir dakikayı dahi kaçırmayacağız"

24.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:40
Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Yaptırımların kalkması için bir dakikayı dahi kaçırmayacağız'

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların kalkması için "bir dakikayı bile kaçırmayacaklarını" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların kalkması için "bir dakikayı bile kaçırmayacaklarını" söyledi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in 5+1 ülkelerinin nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerine uyması halinde kendilerinin de döneceği yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlatan Ruhani, "Yaptırımların kalkması için bir dakikayı dahi kaçırmayacağız. Eğer karşı taraf yani 5+1, taahhütlerine uyarsa ve yaptırımları sona erdirirlerse biz de nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerimize döneriz." ifadelerini kullandı.

İran'a 3 yıl boyunca haksızlık yapıldığını savunan Ruhani, bu süreçte gördükleri zararı gündeme getirmeyeceklerini ve hasarın ödenmesini şart koşmayacaklarını belirtti.

Ruhani, 18 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümetin yıpratılmaması ve "particilik" yapılmaması çağrısında da bulundu.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Trump'ın aksine İran ile diplomasiyi tercih edeceğini ve Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Jason Statham Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Gökhan Gönül Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Saldırı Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaptırımların kalkması için bir dakikayı dahi kaçırmayacağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:03:54. #1.14#
title