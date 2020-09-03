Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Ruhani salgın sırasında seçime gitmekte kararlı
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Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Ruhani salgın sırasında seçime gitmekte kararlı

Son dakika haberlerine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 11. dönem Meclis seçimlerinin ikinci aşamasının yüksek katılımla düzenleneceğini duyurarak, "İkinci Meclis seçimleri ülke için iyi bir tecrübe olacak" dedi.

Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Ruhani salgın sırasında seçime gitmekte kararlı
03.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:35

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 11. dönem Meclis seçimlerinin ikinci aşamasının yüksek katılımla düzenleneceğini duyurarak, "İkinci Meclis seçimleri ülke için iyi bir tecrübe olacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Ruhani, halkın sağlık protokollerine bağlı kalması halinde normal yaşamına devam edebileceğini belirterek iş hayatına yönelik uygulanacak yasakların daha fazla zararlar verebileceğini ifade etti. Ruhani 11. dönem Meclis seçimleri sonrasında belirsizliğin devam ettiği 9 eyalette seçimlerin ikinci aşamasının düzenleneceğini duyurdu. Ruhani, "Korona Virüs ile Mücadele Konseyi, hiçbir zaman halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını engelleyecek ve siyasi kararların gecikmesine neden olacak adımlar atmadı. Bu nedenle Meclis seçimlerinin ikinci aşaması belirlenen tarihte düzenlenecek" dedi.

Ruhani, 11. dönem Meclis seçimlerinin ikinci aşamasının yüksek katılımla düzenleneceğini ve seçimlerin daha büyük seçimler için tecrübe olacağını söyledi. "Halk rahat ve özgür bir şekilde kendi temsilcisini seçebilmelidir" diyen Ruhani, "Önümüzdeki Meclis seçimleri, ülke adına iyi bir tecrübe olacaktır" ifadelerini kullandı.

İran'da 11. dönem Meclis seçimleri 21 Şubat'ta yapılmıştı. Meclis seçimlerinde ikinci tura kalan milletvekillileri için 9 eyalette 11 Eylül'de yeniden seçime gidilmesi planlanıyor. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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