Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Bazı gerçekleri ulusal birliğe zarar vermesinden korktuğum için açıklamadım"
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Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Bazı gerçekleri ulusal birliğe zarar vermesinden korktuğum için açıklamadım"

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Bazı gerçekleri ulusal birliğe zarar vermesinden korktuğum için açıklamadım'
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ulusal birliğe zarar vereceği gerekçesiyle "bazı gerçekleri" halka açıklamadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ulusal birliğe zarar vereceği gerekçesiyle "bazı gerçekleri" halka açıklamadığını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Ruhani, 12'nci hükümetin son kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada 8 yıl süren cumhurbaşkanlığı dönemini değerlendirdi.

Ruhani, "Bugünkü toplantı, 12'nci dönem hükümetin son kabine toplantısıydı. Bu çerçevede benim de yaptığım son konuşmadır. Geçen yıllar içerisinde halka yaptığımız açıklamalar gerçeğe aykırı değildi. Doğruları açıkladık. Ama bazı gerçekleri, fayda sağlayacağını düşünmediğim ve ulusal birliğe zarar vermesinden korktuğum için açıklamadım." dedi.

Cumhurbaşkanlığının ilk döneminde (2013-2017) dünyayla iş birliği içerisinde olmaları nedeniyle ekonomik şartların ümit verici olduğuna işaret eden Ruhani, bu durumun ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle değiştiğini ve yaptırımların yeniden uygulanmasıyla kendilerini ekonomik bir savaşın içerisinde bulduklarını söyledi.

Başında bulunduğu hükümetin çabalarına rağmen ülke içerisinde bazı unsurların yaptırımların kaldırılmasına engel olduklarına değinen Ruhani, "Eğer ulusal uyum daha fazla olsa ve aralarda mesafeler olmasaydı, iş birliği içerisinde diğer devlet organları da hükümeti destekleseydi ülkenin durumu daha iyi olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, yanlışları nedeniyle halktan özür dilerken kabine üyelerine de teşekkür etti.

Haziran ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar siyasetçi İbrahim Reisi'nin 3 Ağustos'ta düzenlenecek törenle Ruhani'den görevi devralması bekleniyor.

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Bazı gerçekleri ulusal birliğe zarar vermesinden korktuğum için açıklamadım'
Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Bazı gerçekleri ulusal birliğe zarar vermesinden korktuğum için açıklamadım'
Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Bazı gerçekleri ulusal birliğe zarar vermesinden korktuğum için açıklamadım'
Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Bazı gerçekleri ulusal birliğe zarar vermesinden korktuğum için açıklamadım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Bazı gerçekleri ulusal birliğe zarar vermesinden korktuğum için açıklamadım" - Haberler
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