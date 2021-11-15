İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Terör ve organize suçlara karşı mücadelede Türkiye ile işbirliğine hazırız" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Terör ve organize suçlara karşı mücadelede Türkiye ile işbirliğine hazırız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İran Cumhurbaşkanı Reisi:

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Terör ve organize suçlara karşı mücadelede Türkiye ile işbirliğine hazırız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Terör ve organize suçlara karşı mücadelede Türkiye ile işbirliğine hazırız" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Tahran ve Ankara'nın terörle mücadelede ortak hareket edebileceğini ifade ettiği aktarıldı. Türkiye ile İran arasında uzun vadeli işbirliği mutabakatının imzalanacağını belirten Reisi, "Uzun vadeli işbirliği mutabakatı imzalandığında Türkiye ile ilişkilerimiz çok yönlü işbirliğine dönüşecek. İki ülke arasındaki işbirliği bölgede barış ve istikrara hizmet edecek" dedi.

Reisi, "Bölgesel işbirliğimiz uluslararası işbirliğine dönüşmeli. Terör ve organize suçlara karşı mücadelede Türkiye ile işbirliğine hazırız. Bu alanda ortaklığımızı artırmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin bölge ve iki ülke halkının çıkarına olduğunu belirten Reisi, "Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerimiz komşuluk ilişkilerinin ötesinde derin ve tarihi anlamlara sahip" dedi.

Çavuşoğlu ve Reisi bir araya gelmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmüştü.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylar çıktı

 Son dakika! Türkiye'de 23 bin 852 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi öldü

Son dakika! Türkiye'de 23 bin 852 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi öldü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title