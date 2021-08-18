Son dakika haberi! İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Çin Devlet Başkanı Şi Afganistan'ı görüştü

Son dakika haberlerine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinde iki ülkenin Afganistan'da ortak çıkarlara sahip olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinde iki ülkenin Afganistan'da ortak çıkarlara sahip olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, telefonda görüşen Reisi ve Şi, ikili ilişkiler, nükleer anlaşma ve Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

Afganistan'ın huzuru, istikrarı ve güvenliği için Çin ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını aktaran Reisi, "Yabancıların çıkışı ve geçmişte yaşananlar Afganistan'daki tüm siyasi hareketlerin iş birliğini gerekli kılmıştır." dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı olduğunu fiili olarak göstermesi gerektiğini belirten Reisi, yaptırımların kaldırılması ve tüm taahhütlerin yüzde 100 uygulanmasını istedi.

İran'ın Çin ile stratejik ilişkileri güçlendirmeye karar verdiğini ve "Bir Kuşak Bir Yol Projesi"nin İran'ın çıkarlarıyla uyuştuğunu dile getiren Reisi, Tahran ile Pekin arasında imzalanan 25 yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması'nın uygulanmasının iki ülkenin de tüm kurumlarının ajandasında olması gerektiğini kaydetti

Reisi, İran'ın nükleer programı ve Şanghay İşbirliği Örgütüne üyeliğiyle ilgili verdiği destek ve yaptırımlara karşı çıkmasından dolayı Çin'e teşekkür ederek, "Çin ile iş birliği seviyesinin yükseltilmesi İran hükümetinin dış siyasetteki önceliğidir. İran 'Tek Çin' ilkesini destekliyor ve ABD'nin bu ülke ilişkilerine küstahça müdahalesini kınıyor." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca Çin'den satın alınan milyonlarca doz aşının temin edilmesinde acele edilmesi temennisinde bulundu.

Şi'den iş birliği mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi de Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Çin ve İran'ın (Afganistan'da) ortak çıkarları vardır. Geçmiş yıllarda iş birliği yaptılar. Yeni şartlarda da koordinasyonu ve iş birliğini güçlendirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Şi, Çin ile İran ilişkilerinin 50 yılı geçtiğini belirterek, özellikle 25 yıllık anlaşmanın ardından gözle görünür kazanımlara şahit olduklarını ifade etti.

Çin'in temel çıkarlarını desteklemesi nedeniyle İran'a teşekkür eden Şi, Tahran'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üye olmasının uzun vadede teşkilatın çıkarına olacağını söyledi.

Batılı bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını siyasileştirdiğini savunarak salgınla ilgili Çin'e verdiği destekten ötürü İran'a teşekkür eden Şi, "Bir Kuşak Bir Yol Projesi"ne Tahran'ın katılmasından memnuniyet duyacaklarını ve bu alanda iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

ABD'nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan ayrılarak yaptırım uyguladığını ve mevcut krizin de bundan kaynaklı olduğunu kaydeden Şi, bu konularda İran'ı destekleyeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun