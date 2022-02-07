Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu - Haberler
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Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Reisi, cumhurbaşkanı, İran, Politika, Haber

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