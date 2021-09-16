İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Bölge ülkeleri ile işbirliğine önem veriyoruz' - Haberler
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Bölge ülkeleri ile işbirliğine önem veriyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İran Cumhurbaşkanı Reisi:

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacikistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, bölge ülkeleri ile işbirliğine önem verdiklerini ve işbirliğini arttırmanın öncelikleri olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacikistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, bölge ülkeleri ile işbirliğine önem verdiklerini ve işbirliğini arttırmanın öncelikleri olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Tacikistan ziyareti öncesi Mehrabad Havaalanında basın açıklaması yapan Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın resmi daveti üzere Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılacağını söyleyerek, "Gerçekleştireceğim bu ziyaret Tacikistan ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacak ve ikili ilişkilerimizi arttıracağız" dedi.

Tacikistan ile kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda ilişkileri geliştireceklerini belirten Reisi, "Tacikistan ziyaretimde diğer devlet liderleri ile de görüşeceğim. Burada Tacikistan ile tarımdan hukuka, kültürel konulardan ekonomiye birçok önemli anlaşmalar imzalayacağız" ifadesini kullandı.

Dış politikada önceliklerinin bölge ülkeleri olduğunu belirten Reisi, "Bölge ülkeleri ile ilişkilere önem veriyoruz. Önceliğimiz bu ilişkileri güçlendirmek. Bölgesel işbirliğinde en etkili örgütlerden olan Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde İran'da etkin rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Şangay İşbirliği Örgütü'nün Devlet Başkanları düzeyinde gerçekleştireceği zirve 16-17 Eylül'de Tacikistan'da düzenlenecek. Şangay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) gözlemci statüsünde yer alan İran, birçok kez Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmak için başvuruda bulunmuştu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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