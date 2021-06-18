Son dakika haberi | İran cumhurbaşkanı adayı Himmeti oyunu kullandı

Son dakika haberi: İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı.