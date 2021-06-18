Son dakika haberi | İran cumhurbaşkanı adayı Himmeti oyunu kullandı
Son dakika haberi: İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı. İran'da reformist cumhurbaşkanı adayı ve eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, oy kullanmak üzere başkent Tahran'ın güneyindeki Rey şehrinde yer alan İrşad Camisi'ne geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi